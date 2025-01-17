Названы породы собак, у которых чаще всего на глазах возникают язвы

Чаще всего спонтанные хронические дефекты роговицы или язвы на глазах возникают у французских бульдогов (17,5%), американских стаффордширских терьеров (12,7%) и той-терьеров (11,1%). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ).

Спонтанные хронические дефекты эпителия роговицы (СХДЭР) – серьезное заболевание, которое может привести к частичной или полной потере зрения у собак. Болезнь проявляется в виде поверхностных язв на роговице глаза, не заживающих естественным путем более двух недель. Животные страдают от светобоязни, у них появляется слезотечение, отек роговицы. Без лечения эти симптомы могут длиться месяцами, что приводит к серьезным осложнениям – инфекциям и помутнению роговицы.

Ученые СПбГУВМ разработали новую методику лечения спонтанных хронических дефектов эпителия роговицы у собак. Комбинированный метод, сочетающий классические подходы с дополнительной обработкой роговицы алмазным бором, позволяет сократить время заживления с 20 до 15 дней и значительно снижает риск появления новых эрозий.

«Мы провели сравнительный анализ четырех методик лечения на четырех группах собак. В двух группах использовали стандартные подходы – удаление пораженного участка роговицы или нанесение на нем насечек. В двух других добавили обработку всей поверхности роговицы алмазным бором. Это позволило не только вылечить существующую язву, но и предотвратить появление новых дефектов», – рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры общей, частной и оперативной хирургии Екатерина Прудникова.

Исследование показало, что при использовании только классических методов у 50-60% собак в течение двух недель после операции появлялись новые эрозии рядом с местом первичного поражения. При комбинированном лечении такие осложнения возникали лишь у 5-7% животных.

«Алмазный бор помогает удалить измененные клетки эпителия по всей поверхности роговицы, а не только в месте язвы. Процедура не требует сложного оборудования и может выполняться в любой ветеринарной клинике. Сокращение времени лечения на 4-5 дней особенно важно для владельцев животных – это означает меньший срок использования защитного воротника, снижение риска осложнений и более быстрое возвращение питомца к нормальной жизни», – объяснила Прудникова.

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