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Названа причина связи между псориазом и болезнями кишечника

BBA: псориаз часто вызывает незаметное воспаление в тонком кишечнике
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Шведские ученые из Уппсальского университета узнали причины связи между псориазом и болезнями кишечника, от которых часто страдают пациенты с этим наследственным кожным заболеванием. Исследование опубликовано в научном журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA).

Обычно слизистая оболочка кишечника действует как защитный барьер, позволяющий питательным веществам и воде проходить сквозь него. При некоторых аутоиммунных заболеваниях кишечный барьер может функционировать плохо. Это называется «синдромом дырявого кишечника» и приводит к тому, что бактерии и вредные вещества просачиваются через кишечный барьер и вызывают воспаление. Это также может вызвать более обширное воспаление, когда эти вещества распространяются через кровоток.

В новом исследовании приняли участие 18 пациентов с псориазом и 15 здоровых людей в качестве контрольной группы. Ни у одного из добровольцев не было диагностировано желудочно-кишечных заболеваний.

Специалисты изучили различные типы иммунных клеток в слизистой оболочке и выяснили, что у больных псориазом в тонком кишечнике оказалось больше клеток для борьбы с воспалением. Оказалось, что этот тип иммунных клеток присутствует и в псориазных кожных высыпаниях. Это позволяет предположить, что воспаление кожи может влиять на кишечник.

У половины пациентов с псориазом в исследовании наблюдалась повышенная проницаемость кишечного барьера или синдром дырявого кишечника. Эти пациенты также сообщали о большем количестве желудочно-кишечных симптомов, таких как боли в животе и вздутие живота, чем пациенты с нормальным кишечным барьером. У них также оказался повышен уровень воспалительных веществ в кишечнике.

Ранее ученые научились предотвращать тяжелые осложнения при болезни Крона у детей.

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