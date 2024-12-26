Ученые научились предотвращать самые тяжелые осложнения болезни Крона у детей

Американские ученые из Мичиганского университета нашли способ существенно снизить риск возникновения перианальных свищей у детей с болезнью Крона. Перианальные свищи считаются особенно тяжелым осложнением этого заболевания. Исследование опубликовано в научном журнале Gut.

Болезнь Крона — хроническое и неизлечимое воспалительное заболевание кишечника, вызывающее боли в животе, диарею, потерю веса, слабость и общее недомогание. Точная причина его появления до сих пор неизвестна.

Перианальные свищи представляют собой патологические каналы в нижней части прямой кишки.

В новом исследовании команда выяснила, что препараты против фактора некроза опухоли (ФНО) уменьшают шансы на развитие свищей, поражающих почти каждого третьего ребенка с болезнью Крона.

Согласно последним тестам, терапия анти-ФНО была связана с 82% снижением вероятности появления перианальных свищей. Кроме того, она на 94% сократила частоту появлений таких перианальных поражений, как кожные наросты и трещины.

Ученые отметили, что единственным недостатком профилактики с помощью препаратов для борьбы с ФНО остается их высокая цена.

Ранее исследователи нашли причину сохранения симптомов болезни Крона у пациентов в ремиссии.