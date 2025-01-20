Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На станции Восток в Антарктиде начал работу новый метеорологический комплекс

ААНИИ: на станции Восток введен в эксплуатацию новый метеорологический комплекс
close
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

Ученые 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института установили на антарктической станции Восток современный метеорологический комплекс, способный работать в экстремальных условиях самого холодного континента планеты. Это оборудование будет круглосуточно собирать данные о погоде, состоянии снежного покрова и солнечной активности, что поможет лучше понимать климатические изменения на Земле. Об открытии сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Антарктида – регион, влияющий на климат всей планеты, включая Россию. Информация, собранная на станции Восток, поможет предсказывать погоду, анализировать природные катаклизмы и изучать климатическое прошлое Земли.

«Метеорологические данные из Антарктиды важны не только для прогнозов погоды, но и для понимания глобальных процессов, которые формируют климат на всей планете», – пояснил главный метеоролог экспедиции Игорь Идрисов.

Комплекс позволяет измерять температуру, влажность воздуха, силу и направление ветра, даже в самых суровых условиях Антарктиды. Он также анализирует солнечную активность, интенсивность снегопадов и длинноволновое излучение, в том числе во время полярной ночи. Данные собираются с частотой четыре раза в секунду, что позволяет получать невероятно точную картину происходящего. Приборы фиксируют малейшие изменения температуры на высоте 10, 2 и 0,5 метра от земли, а специальные методы измерения ветра исключают любые погрешности.

Собранная информация обрабатывается с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект. Это позволяет не только делать более точные прогнозы, но и создавать основу для новых научных открытий.

Ранее российским ученым удалось выявить биомаркеры эффективности лечения рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами