На станции Восток в Антарктиде начал работу новый метеорологический комплекс

Ученые 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института установили на антарктической станции Восток современный метеорологический комплекс, способный работать в экстремальных условиях самого холодного континента планеты. Это оборудование будет круглосуточно собирать данные о погоде, состоянии снежного покрова и солнечной активности, что поможет лучше понимать климатические изменения на Земле. Об открытии сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Антарктида – регион, влияющий на климат всей планеты, включая Россию. Информация, собранная на станции Восток, поможет предсказывать погоду, анализировать природные катаклизмы и изучать климатическое прошлое Земли.

«Метеорологические данные из Антарктиды важны не только для прогнозов погоды, но и для понимания глобальных процессов, которые формируют климат на всей планете», – пояснил главный метеоролог экспедиции Игорь Идрисов.

Комплекс позволяет измерять температуру, влажность воздуха, силу и направление ветра, даже в самых суровых условиях Антарктиды. Он также анализирует солнечную активность, интенсивность снегопадов и длинноволновое излучение, в том числе во время полярной ночи. Данные собираются с частотой четыре раза в секунду, что позволяет получать невероятно точную картину происходящего. Приборы фиксируют малейшие изменения температуры на высоте 10, 2 и 0,5 метра от земли, а специальные методы измерения ветра исключают любые погрешности.

Собранная информация обрабатывается с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект. Это позволяет не только делать более точные прогнозы, но и создавать основу для новых научных открытий.

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