Стало известно, что было в меню у фермеров 5 тысяч лет назад

Исследователи из Килского университета пролили свет на рацион первых фермеров, живших в эпоху культуры воронковидных кубков (4000–2800 гг. до н.э.) на территории современной северной Германии и южной Скандинавии. Благодаря анализу остатков растений, сохранившихся на каменных жерновах, удалось установить, что их диета была куда разнообразнее, чем предполагалось ранее. Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science: Reports (JAS).

Основным объектом исследования стало поселение Ольденбург LA77, датируемое 3270–2920 годами до н.э. Оно располагалось на песчаном острове в бывшей болотистой местности на юго-западном побережье Балтийского моря. Раскопки выявили следы множества домов, колодец, фрагменты керамики, кремневые артефакты и каменные жернова. Эти жернова оказались настоящими «архивами», сохранившими следы множества растений.

Анализ показал, что фермеры обрабатывали не только пшеницу и ячмень, но и дикие травы, желуди, крахмалистые корнеплоды и даже семена дикорастущих бобовых.

«Нам удалось подтвердить присутствие множества растений в рационе древних фермеров», — отметил профессор Вибке Кирлейс, руководитель исследования.

Данные с жерновов и остатки пищи на керамике указывают на то, что зерна превращались либо в муку, либо в крупные фрагменты, которые могли использоваться для приготовления лепешек. Такой вывод подтверждается химическим анализом остатков на пекарской плите, найденной на этом же месте. При этом в датском поселении Фриденлунд (около 3600 года до н.э.) следы помола зерна отсутствуют, а обугленные злаки предполагают, что там зерно чаще варили, готовя кашу.

«Первые фермеры Северной Германии и Дании имели схожий интерес к диким растениям, но предпочитали разные способы приготовления злаков. Это подчеркивает сложность и разнообразие их пищевой культуры», — сообщил профессор Кирлейс.

По мнению исследователей, новые данные не только дают новые знания о жизни древних людей, но и позволяют понять, как изменялись их кулинарные предпочтения и методы обработки пищи с развитием сельского хозяйства.

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