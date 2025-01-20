В Бельгии создали имитацию запаха человеческих костей для поиска жертв преступлений

Бельгийский химик Клемент Мартин создал ароматизатор с запахом высушенных человеческих костей, чтобы помочь служебным собакам искать жертв нераскрытых преступлений и несчастных случаев. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Ранее ученые выделили запах разлагающейся человеческой плоти, который использовали для обучения животных в кинологических подразделениях полиции Бельгии.

Исследователь пояснил, что при исчезновении мягких тканей молекул запаха с сохранившихся костей становится значительно меньше. При этом характерный запах меняется с течением времени, различаясь на этапах в три, 10 и 20 лет.

Кроме того, скелеты постепенно впитывают запахи окружающей среды за счет пористой структуры костного материала. Все это затрудняет поиск останков.

Для разработки ароматизатора Мартин использовал образцы высушенных костей, включая останки неопознанного мужчины, найденные в чемодане.

Специалист отметил, что для обучения служебных собак для поиска человеческих останков требуется 1000 часов.

Ранее ученые выяснили, что собаки могут вынюхивать губительный для виноградников грибок.