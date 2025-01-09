Собаки могут «спасать» виноградники от вредителей, выяснили ученые

Американские ученые обнаружили, что специально обученные собаки способны эффективно обнаруживать инвазивную пятнистую фонарницу — вредителя, который может уничтожать до 100% урожая винограда. Результаты исследования опубликованы в Journal of Veterinary Behavior (JVВ).

В рамках эксперимента животные с высокой точностью находили кладки яиц вредителей в лесистой местности, опережая опытных виноградарей. Однако на территории самих виноградников их эффективность оказалась ниже, чем у специалистов.

Также ученые установили, что надрессированные собаки могут определять наличие грибка мучнистой росы, который представляет одну из самых серьезных угроз для виноградников. Животные различали характерный запах грибка на листьях, что открывает перспективы их использования для раннего выявления заболеваний растений.

По словам ученых, результаты исследования открывают новые перспективы использования особенностей собак в качестве экологически чистого и точного инструмента для защиты сельскохозяйственных культур.

Ранее в винограде нашли вещество для борьбы с раком.