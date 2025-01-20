Нечто огромное внесло хаос в Солнечную систему в далеком прошлом, считают ученые

Около 4 млрд лет назад Солнечную систему мог посетить гигантский космический объект субзвездной массы. Его появление деформировало орбиты четырех внешних планет. К такому выводу пришли американские астрономы из Аризонского университета. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Траектории движения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна демонстрируют небольшие отклонения от идеальных орбит. Причины этих несоответствий вызывают споры в научном сообществе.

В новом исследовании команда провела 50 тыс. компьютерных симуляций, моделирующих вторжение в Солнечную систему объектов различной массы.

Хотя большинство моделирований создавали условия, очень непохожие на нынешнюю солнечную систему, исследователи обнаружили, что примерно в 1% тестов прохождение гостя изменило орбиты гигантских планет примерно до их нынешнего состояния.

Самое близкое к реальным показателем моделирование показало пролет объект примерно в восемь раз массивнее Юпитера, который подошел к Солнцу на расстояние 1,69 астрономической единицы (а. е.). Одна астрономическая единица равна дистанции между Землей и Солнцем и составляет около 140 млн километров. Полученные показатель оказался сравним с орбитой Марса, расположенного в 1,5 а. е. от родной звезды.

По словам исследователей, масса предполагаемого объекта соответствует параметрам гигантских планет и коричневых карликов, занимающих промежуточное положение между планетами и звездами.

Ранее стало известно, как звездные системы крадут друг у друга планеты.