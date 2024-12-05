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Ученые рассказали, как Солнечная система сможет «украсть» планету из другой системы

UT: Солнечная система способна захватить новую планету двумя способами

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ESA

Ученые из США и Японии выяснили, как Солнечная система может захватить планету или другой объект из другой звездной системы. О результатах исследования сообщает портал Universe Today (UT).

Исследователи рассмотрели так называемое «фазовое пространство» Солнечной системы, в котором описываются возможные траектории движения объектов. Это пространство помогает понять, при каких условиях и как именно объекты могут попасть в гравитационное поле Солнца и остаться в нашей системе.

Было выделено два типа захвата: слабый временно фиксирует объект, тогда как постоянный обеспечивает его долгосрочное пребывание в системе. В первом случае объекты медленно втягиваются на стабильную орбиту вокруг Солнца, а во втором — остаются на ней неопределенно долго.

Проникнуть в Солнечную систему объекты могут через особые области в гравитационном поле Солнца — сферы Хилла. Так называют пространство вокруг астрономического объекта, в котором он способен удерживать свой «спутник».

Подобные случаи уже фиксировались астрономами. К примеру, астероид «Оумуамуа» и комета 2I/Борисов временно захватывались Солнцем. Однако ученые подчеркивают, что в будущем таких случаев может стать больше.

С помощью новых данных исследователи надеются узнать больше о захваченных объектах как о потенциальных кандидатах на роль новых планет в нашей системе.

Ранее ученые обнаружили новую «суперпушистую» планету.

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