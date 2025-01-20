Астрономы впервые увидели неожиданное космическое явление в реальном времени

AJL: в 270 млн световых лет от Земли зафиксировали рождение джета черной дыры

Международная группа астрономов впервые смогла в реальном времени наблюдать неожиданное явление — появление джета черной дыры. Космическое событие зарегистрировали в галактике 1ES 1927+654 в 270 млн световых лет от Земли в созвездии Дракона. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Джеты, или полярные струйные течения, — мощные потоки плазмы, вырывающиеся на околосветовой скорости из полюсов черной дыры.

По словам ученых, обнаруженный в созвездии Дракона джет движется со скоростью до 30% от скорости света. Он начал формироваться в 2018 году после необычного всплеска активности.

Новорожденные джеты, исходящие из 1ES 1927+654, относительно малы по сравнению с массивными струйными структурами в некоторых из самых активных ядер галактик, где действуют гигантские черные дыры, отметили авторы открытия.

Астрономы предполагают, что активизация черной дыры в далекой галактике могла быть вызвана так называемым событием приливного разрушения, когда звезда, облако газа или другой крупный объект слишком близко подошел к гравитационной воронке и искусственно увеличил ее яркость на несколько лет.

Ранее ученые случайно впервые засняли взрыв гигантской черной дыры в центре галактики M87.