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Ученые заявили о крупном прорыве в создании пластика с нужными качествами

JACS: создан метод редактирования молекул полимеров, меняющий свойства материала
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Depositphotos

Американские химики из Национальной лаборатории Оук-Ридж нашли способ повышать качество готового пластика, меняя его молекулы. Технология позволит превращать пластиковый мусор в более ценное сырье. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS).

Авторы нового метода сравнивают его с инструментом генетического редактирования CRISPR, который произвел революцию в изучении генома и медицине.

Подход основан на перегруппировке полимерных строительных блоков в полимерных цепях для настройки свойств пластмассы.

«Это как CRISPR, но вместо редактирования цепочек генов мы редактируем полимерные цепи. Это не типичный сценарий переработки пластика в духе «расплавь его и надейся на лучшее», — объяснил ведущий автор исследования Джеффри Фостер.

Традиционная переработка путем переплавки приводит к деградации пластика с каждым новым циклом.

В ходе экспериментов команда работала с мягкими и жесткими разновидностями пластиков, которые с трудом поддаются вторичному использованию.

Исследователи растворяли полимеры в дихлорметане, а затем переставляли их молекулы местами с помощью процессов метатезисной полимеризации и перекрестного метатезиса. Такой подход позволил использовать существующие строительные блоки материала для сохранения их свойств, отметили специалисты.

Ученые заинтересованы в изменении типов субъединиц в полимерной цепи и их перегруппировке, чтобы увидеть, могут ли они создавать высокопроизводительные термореактивные материалы — эпоксидные смолы, вулканизированную резину, полиуретан и силикон. Эти вещества не поддаются обычной переплавке или переформовке из-за их сшитой молекулярной структуры.

Ранее исследователи создали дешевый метод переработки ПЭТ-пластика из отходов ткани.

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