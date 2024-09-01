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Ученые создали дешевый метод переработки ПЭТ-пластика из отходов ткани

ICM: доступный катализатор из трихлорида железа и спирта разлагает ПЭТ-пластик

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Pexels

Японские ученые из Токийского столичного университета разработала дешевый метод деполимеризации ПЭТ-пластика (полиэтилентерефталата) с использованием спиртов и трихлорида железа в качестве катализатора. Исследование опубликовано в научном журнале Industrial Chemistry & Materials (ICM).

Полиэфиры, которые состоят из повторяющихся «эфирных связей», образованных в результате реакции карбоновой кислоты и спирта, обычно используются в пластиковых бутылках и одежде. ПЭТ можно превратить в исходное сырье, но обычно для этого требуются высокие температуры и большое количество химических реагентов.

Команда создала метод разрыва эфирных связей с использованием обычного этанола и трихлорида железа, что дает диэтилтерфталат и этиленгликоль.

По словам специалистов, новый способ позволил провести исключительную и селективную деполимеризацию ПЭТ из текстильных отходов, которые обычно состоят из смеси синтетического волокна и хлопка и с трудом поддаются переработке. Катализатор также способен разлагать ПЭТ в пластиковом мусоре.

Ранее российские ученые научились превращать отходы пенопласта в вещества с ароматами роз и земляники.

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