Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жирные кислоты омега-6 и омега-3 помогают сохранять стройность, выяснили ученые

NutriRes: кислоты омега-6 и омега-3 помогают бороться с жировыми отложениями
close
Shutterstock

Ученые из Университета китайской медицины установили, что активное потребление орехов, сыра и льняного масла, богатых жирными кислотами омега-3 и омега-6, снижает процент жира в организме и помогает сохранять стройность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research.

В рамках исследования были проанализированы данные о рационе 6372 человек в возрасте от 20 до 59 лет. Ученые обнаружили, что у людей с ожирением потребление жирных кислот омега-3 и омега-6 было значительно ниже, чем у тех, кто не страдал от лишнего веса.

Участники, потреблявшие больше омега-3 и омега-6, демонстрировали более низкий процент жира в организме. Эффект был замечен как у мужчин, так и у женщин, при этом возраст не оказывал существенного влияния на результаты.

Исследователи подчеркнули, что жирные кислоты омега-3 оказывают более выраженный эффект в снижении жировых отложений, чем омега-6. Продукты, богатые омега-3, включают жирную рыбу (лосось, тунец, сельдь) и растительные масла (например, льняное и масло грецкого ореха). Омега-6 также можно получить из растительных масел (подсолнечного, арахисового, соевого), орехов, семян и авокадо.

Ученые также обнаружили, что активное потребление омега-3 было связано с более низким риском развития метаболического синдрома. Результаты дополнительного анализа 13 ранее опубликованных исследований показали, что более высокие уровни омега-3 в рационе или крови снижали совокупный риск развития сахарного диабета, ожирения и нарушений липидного обмена на 26%.

Ранее ученые выяснили, что здоровое питание приносит меньше пользы при стрессе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами