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В Китае открыли новое состояние материи

NatPhys: найден ранее неизвестный вид квантовой сверхтекучести вещества
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The Trustees of Princeton University

Ученые из Научно-технического университета Китая в городе Хэфэй обнаружили новое квантовое состояние материи — противоточную сверхтекучесть. Открытие сделали в ходе экспериментов по атомному ультрахолодному квантовому моделированию. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

В 1930-х годах физики открыли сверхтекучесть жидкого гелия, что стало важной вехой в продвижении фундаментальных исследований в квантовой физике.

Открытие стимулировало развитие низкотемпературных технологий, включая лазерное охлаждение и охлаждение растворением, которые стали важнейшими инструментами в квантовом моделировании, квантовых вычислениях и смежных дисциплинах.

Во время экспериментов специалисты наблюдали противоточную сверхтекучесть посредством точного управления с помощью квантового газового микроскопа.

По словам исследователей, метод атомного ультрахолодного квантового моделирования предлагает множество методов квантового управления и наблюдения для исследования новых форм материи.

Ранее ученые обнаружили новую античастицу на Большом адронном коллайдере.

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