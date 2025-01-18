Ученые добились прорыва в передаче данных и радиолокации в космосе

Международная группа специалистов Европейского космического агентства (ЕКА) объявила о прорыве в разработке технологий космической связи, создав усилитель сигнала размером меньше клубничного семечка. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Microwave and Wireless Technology Letters (MWTL).

По словам авторов проекта, устройство размером 1,8 на 0,9 миллиметра может усиливать очень слабые сигналы до приемлемых уровней, что может сделать возможным будущие космические миссии по радиолокационному наблюдению и телекоммуникациям.

При проектировании схемы учитывались потребности предлагаемой ЕКА миссии под названием Wivern, которая станет продолжением текущей миссии EarthCARE по профилированию облаков с помощью радаров. EarthCARE реализуется ЕКА совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Wivern обеспечит измерения скорости ветра в облаках и осадках, а также предоставит профили дождя, снега и ледяной воды для улучшения прогнозов опасных погодных условий и даст новое представление о сильных штормах.

В миссии Wivern предполагается использовать сигналы радара W-диапазона. Этот диапазон обладает потенциалом для будущих спутниковых телекоммуникаций с более высокой частотой и более высокой пропускной способностью.

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