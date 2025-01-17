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Ученые из Швейцарии предупредили об угрозе «мегазасух» на Земле

Science: засухи на планете станут более частыми и продолжительными
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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Команда ученых из Швейцарского института спрогнозировала развитие на Земле так называемых мегазасух. По словам исследователей, количество изнурительных засушливых периодов увеличивается с каждым годом. Результаты опубликованы в журнале Science.

Научная работа основана на картографировании мегазасух, произошедших с 1980 по 2018 год. Для этого ученые применили инновационные методы сбора и обработки данных, что позволило не только зафиксировать факты засух, но и оценить степень их серьезности.

Самой разрушительной засухой за этот период стала длительная засуха на юго-западе Северной Америки, особенно ее острая фаза, длившаяся с 2008 по 2014 год. Она признана самой опустошительной за последние 1200 лет и названа одним из факторов, способствующих возникновению пожаров в Калифорнии в 2025 году.

Кроме того, исследователи отметили другие значимые события, включая многолетние засухи в бассейне Восточного Конго, Центральной Азии, юго-западной части Амазонии, а также экстремальную засуху в России в 1987-1991 годах. Эти данные помогают более точно оценить текущие климатические условия и прогнозировать будущие изменения.

Отмечается, что по статистике ежегодно засухи затрагивают около пяти миллионов гектаров земли, что связано с опасными последствиями для экосистем и жизней людей.

Ранее ученые раскрыли новую опасность эпохи последнего ледникового периода.

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