Ученые рассказали, как научиться лучше различать свои эмоции

Ученые выяснили, что практики осознанности помогут лучше справляться с алекситимией. Это состояние, характеризующееся трудностями в распознавании, различении и выражении эмоций. Подобный опыт встречается чаще, чем кажется, затрагивая около 10% населения. Об этом сообщает портал The Conversation.

Термин происходит от греческих слов: «а» (отрицание), «лексис» (слова) и «тимия» (душа, эмоции), что можно перевести как «отсутствие слов для эмоций». Алекситимия связана с ощущением внутренних состояний, таких как голод, усталость или боль, и ее отсутствие часто называют «алексисомией».

Алекситимия наблюдается у людей с различными расстройствами, включая аутизм (33–66% случаев), обсессивно-компульсивное расстройство, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. В одних случаях она является врожденной, в других – возникает из-за травматических событий. Люди с алекситимией чаще ориентируются на внешние обстоятельства, чем на собственные эмоции. Это затрудняет регуляцию эмоционального состояния и может приводить к чувству перегруженности. Например, они могут осознавать свои эмоции только после анализа контекста произошедшего.

Алекситимия также усложняет социальное взаимодействие, особенно для людей с аутизмом. Им трудно интерпретировать выражения лиц или тонкости общения, что может вызывать стресс и недопонимание.

Исследования показывают, что, хотя алекситимия может затруднять восприятие эмоций, существует возможность развивать эмоциональную осознанность. Практики, направленные на распознавание физических ощущений и эмоциональных состояний, могут помочь людям с этим расстройством лучше понимать себя.

Понимание природы алекситимии может улучшить поддержку и общение с людьми, которые ее испытывают. По мнению ученых, это может стать шагом к созданию более инклюзивного общества, где эмоциональные различия будут восприниматься с уважением.

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