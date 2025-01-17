Ученые выяснили, приводит ли ожирение к ранней смерти

BJSM: ожирение не приводит к ранней смерти при достаточном количестве тренировок

Ожирение считают ключевым фактором риска ранней смерти, но новое исследование ученых из США и Великобритании показало, что кардиореспираторная выносливость помогает избавиться от его негативных последствий и играет большую роль в снижении риска смертности. Этот вывод может повлиять на пересмотр стратегий общественного здравоохранения. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Кардиореспираторная выносливость — это способность сердца, легких и кровеносных сосудов эффективно доставлять кислород к мышцам во время физической активности. Этот показатель отражает, насколько хорошо организм справляется с нагрузками, такими как бег, плавание или езда на велосипеде. Высокий уровень кардиореспираторной выносливости не только повышает выносливость в повседневной жизни, но и существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний.

Ученые провели анализ 20 исследований за период с 1980 по 2023 год, охвативших 398 716 участников. В работе изучались индекс массы тела (ИМТ), кардиореспираторная выносливость и риск смертности.

Результаты показали, что люди с ожирением, но хорошей физической подготовкой имеют риск ранней смерти, сопоставимый с людьми нормального веса и такой же физической формы. Более того, физически подготовленные люди с ожирением живут в среднем дольше, чем люди с нормальным весом, но без хорошей физической формы.

«Физическая активность оказывается гораздо важнее массы тела, когда речь идёт о риске смертности,» — подчеркивает физиолог Сиддхарта Ангади из Университета Виргинии.

Ученые рекомендуют сместить акцент с методов похудения на продвижение регулярных физических нагрузок. Повторяющиеся циклы потери и набора веса, известные как «йо-йо диеты», могут нанести здоровью вред, сопоставимый с ожирением, отметил физиолог Гленн Гессер из Университета штата Аризона.

«Повышение аэробной выносливости может предотвратить многие негативные эффекты, связанные с ожирением,» — добавил он.

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