Стало известно, с чем связаны проблемы с ЖКТ у большинства россиян

Компания «Биннофарм Групп» провела опрос среди россиян, чтобы выяснить, с какими причинами они связывают расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и как с ними борются. Согласно результатам исследования, почти треть опрошенных (30,1%) считают неправильное питание основной причиной болей и спазмов в животе, а 25,2% указывают на стресс как важный фактор.

В топ-10 причин возникновения проблем с ЖКТ также вошли: некачественные продукты (16,2%), заболевания ЖКТ (14,9%), нарушение режима питания (10,4%) и переедание (9,7%). Менее популярными причинами стали инфекционные заболевания (8,4%), вредные привычки, такие как курение и алкоголь (5,8%), малоподвижный образ жизни (3,9%) и непереносимость отдельных продуктов (3,6%).

Выяснилось, что две трети респондентов (59,6%) при первых симптомах обращаются к лекарствам, 35,6% предпочитают народные средства, а только 4,8% опрошенных сразу идут к врачу.

Несмотря на популярность самолечения, россияне в целом советуют другим людям обращаться к врачу (28%) и справляться со стрессом (20%). Также среди рекомендаций встречаются советы по соблюдению диеты, режима питания, гигиены и отдыха.

Опрос был проведен на платформе InsightChat компании Fastuna среди россиян, покупающих лекарства от расстройств ЖКТ. Исследование охватило города России с населением более 100 тыс. человек.

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