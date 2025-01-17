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Ученые показали панораму из сотен миллионов звезд

AstroJournal: телескоп Хаббл представил панораму галактики Андромеды
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ESA/Hubble Information Centre

Международная группа ученых разработала самую детальную панораму ближайшей к нам спиральной галактики Андромеды (М31), используя данные, собранные космическим телескопом Хаббл. Она охватывает более 200 миллионов звезд, позволяя увидеть структуру галактики с точностью, недостижимой для других инструментов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Галактика Андромеды находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли. Ее диск, наклоненный к горизонтали под углом 77 градусов, представлен на изображении мозаикой, состоящей из более 600 полей зрения. Итоговый снимок состоит из 2,5 миллиардов пикселей.

Основная часть данных была собрана в рамках двух программ: PHAT (Panchromatic Hubble Andromeda Treasury), начатой десятилетие назад, и недавней PHAST (Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury). Они позволили изучить как северную, так и южную части диска галактики, выявив более 100 миллионов звезд в южной области, уникальной по своей структуре.

Анализ звездных скоплений показал, что Андромеда пережила крупные столкновения с другими галактиками. Одним из предполагаемых «виновников» является ее спутник — компактная галактика M32, которая может быть ядром разрушенной спиральной галактики. Эти взаимодействия способствовали активному звездообразованию, которое затем резко замедлилось.

«Галактика Андромеды похожа на 'космическую аварию'. Ее история звездообразования и взаимодействий сильно отличается от истории Млечного Пути,» — отметил Дэниел Вайс из Калифорнийского университета в Беркли.

Собранные данные помогут уточнить модели эволюции галактики Андромеды и станут основой для будущих исследований с использованием телескопов Джеймс Уэбб и Нэнси Грэйс Роман. Последний сможет захватывать области, эквивалентные 100 изображениям Хаббла, что позволит продолжить изучение галактики с еще большей точностью.

Ранее астрономы обнаружили объект, который не должен существовать.

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