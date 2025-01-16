Bloomberg: в США могут возродить мамонтов по древней ДНК в 2028 году

Американский стартап Colossal Biosciences планирует в 2028 году возродить шерстистого мамонта, используя ДНК мамонтенка и клетки азиатского слона. Об этом пишет Bloomberg.

Животное должна будет родить суррогатная мать слониха на основе сохранившегося в условиях вечной мерзлоты ДНК мамонтенка.

На реализацию проекта уже привлечено $435 млн. При этом стоимость проекта оценивается в $10,2 млрд.

Помимо мамонта, биологи намерены воскресить птицу додо и тасманийского тигра. Шерстистый мамонт вымер около 4 тыс. лет назад. При этом палеонтолог из Университета Аризоны Карл Флесса заявил, что создание биореплик вымерших животных менее целесообразно, чем предотвращение вымирания существующих видов, так как трудно доказать, что получившийся в результате эксперимента мамонт будет именно мамонтом, а не азиатским слоном, на основе клеток которого он будет воссоздан.

До этого в Якутии нашли уникально сохранившуюся тушу мамонта.

Ранее иностранец попытался вывезти из России 40 кг бивней мамонта и попался таможенникам.