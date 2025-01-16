Названо неожиданое опасное последствие потери слуха

Ученые из Ланкастерского университета выявили связь между ухудшением слуха и повышенным риском развития болезни Паркинсона. Результаты исследования были опубликованы в журнале Parkinsonism and Related Disorders.

В исследовании приняли участие 159 395 взрослых добровольцев, данные о состоянии здоровья которых были предоставлены Биобанком Великобритании. На момент начала исследования участники не страдали неврологическими заболеваниями, в том числе болезнью Паркинсона.

На первом этапе ученые оценили слух участников с помощью специальных тестов. Проверка слуха проводилась несколько раз в течение всего периода наблюдения за добровольцами (он составил 14 лет).

За время исследования у 810 добровольцев была диагностирована болезнь Паркинсона. Анализ показал, что риск развития заболевания увеличивался на 57% с каждым десятикратным ухудшением слуха. Эти данные согласуются с предыдущими исследованиями, которые продемонстрировали, что потеря слуха увеличивает риск развития болезни Паркинсона в 1,18–1,73 раза в течение двух-десяти лет наблюдения.

Ученые предполагают, что ухудшение слуха может не быть основным провокатором этого нейродегенеративного заболевания. По словам исследователей, две патологии могут иметь схожие механизмы возникновения или опосредовать развитие друг друга другими косвенными путями.

Ранее были названы признаки болезни Паркинсона, проявляющиеся во сне.