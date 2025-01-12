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Названы признаки болезни Паркинсона, проявляющиеся во сне

Annals of Neurology: беспокойный сон может быть признаком болезни Паркинсона
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Ученые из Медицинской школы Маунт-Синай (США) установили, что у людей, которые ворочаются в постели и брыкаются во сне, может быть повышен риск болезни Паркинсона. Такой беспокойный сон может быть вызван повышенным воспалением в области мозга, регулирующей выработку дофамина. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

По словам ученых, частые телодвижения во сне при болезни Паркинсона называются расстройством поведения в фазе быстрого сна (RBD). Известно, что у пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией снижен уровень дофамина, который участвует в регуляции цикла сон-бодрствование и помогает контролировать фазы сна. Это происходит потому, что нервные клетки мозга, вырабатывающие его, отмирают.

Исследователи также обнаружили, что исследование сна, известное как видеополисомнография, может помочь спрогнозировать развитие болезни Паркинсона. В рамках эксперимента с участием 170 добровольцев (80 из которых страдали этим заболеванием) ученые применили такую технологию мониторинга сна.

Команда проанализировала количество движений, которые участники совершали во время быстрого сна. Затем ученые использовали эти данные, чтобы измерить частоту, соотношение, величину и скорость движений, а также соотношение неподвижности (спокойного сна). Исследование сна помогло выявить лиц, страдающих болезнью Паркинсона, с точностью 92%.

Ранее болезнь Паркинсона научились выявлять по эмоциональным реакциям мозга.

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