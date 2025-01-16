Избыток «хорошего» холестерина назвали маркером возрастной потери зрения

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что как высокий, так и низкий уровни ЛПВП («хорошего» холестерина) в крови коррелируют с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — поражения сетчатки, приводящего к снижению зрительных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Ophthalmology.

Возрастная макулярная дегенерация является ведущей причиной слепоты среди пожилых людей в развитых странах и характеризуется отложениями липопротеинов (сложных жироподобных белков) в сетчатке. Патогенез заболевания связан с нарушениями жирового обмена, однако связь между уровнем липидов и ВМД до сих пор оставалась предметом споров.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели новое исследование с участием 7356 добровольцев (2328 пациентов с ВМД и 5028 здоровых участников). В ходе анализа также учитывались факторы риска ВМД, такие как курение, гиперлипидемия и использование статинов, а также показатели липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.

Оказалось, что как низкий, так и высокий уровни ЛПВП были связаны с повышенным риском возрастной потери зрения по причине ВМД. В отличие от ЛПВП, уровень липопротеинов низкой плотности и триглицеридов не показали значимой корреляции с развитием заболевания.

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