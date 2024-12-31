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Раскрыта гормональная причина женского пьянства

NatComms: половой гормон эстроген стимулирует женщин потреблять больше спиртного
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Depositphotos

Американские ученые из Медицинского центра Вейл Корнелл в Нью-Йорке раскрыли роль полового гормона эстрогена в потреблении алкоголя среди женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В 2021 году специалисты выяснили, что определенная субпопуляция нейронов в мозге оказалась более возбудима у самок мышей, чем у самцов. Эта повышенная активность коррелировала с поведением, связанным со спиртным. Однако причины таких различий были неизвестны.

Чтобы оценить потенциальное участие эстрогена, исследователи начали с мониторинга уровня гормонов в течение эстрального цикла самок мышей. Затем животным предложили алкоголь.

Оказалось, самки с высоким уровнем циркулирующего эстрогена пьют гораздо больше, чем в дни, когда ее эстроген низкий.

Это склонность к запою отражалась в повышенной активности тех же нейронов. Эффект длился около 30 минут после употребления первой дозы спиртного.

По словам ученых, подавление синтезирующего эстрогена фермента может стать новым методом снижения потребления алкоголя.

В дальнейшем команда намерена выяснить взаимосвязь между гормонами и потребление алкоголя у мужчин.

Ранее ученые нашли в организме вещество, снижающее риск запойного пьянства.

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