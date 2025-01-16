В России придумали способ улучшения качества масла кориандра

Ученые НИИ сельского хозяйства Крыма установили, что симбиоз грибов и бактерий улучшают показатели роста кориандра и способствуют улучшениям характеристик его масла. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией молекулярной генетики ФГБУН «НИИСХ Крыма» Сулейман Абдурашитов.

Эфиромасличные культуры, в число которых входит кориандр, являются сырьем для целебных экстрактов и настоев, лечебных мазей и других лекарственных препаратов, медоносами, а также используются в парфюмерной и пищевой промышленности. В частности, эфирное масло кориандра оказывает стимулирующее действие на пищеварение, а также обладает противомикробным и противогрибковым действием.

Однако использование химических пестицидов негативно влияет на рост растения и его свойства. Исследователи изучили влияние микросимбионтов, а именно грибов арбускулярной микоризы (оплетают корень растения плотной сетью) на рост кориандра и качество полученного из него масла.

По словам ученых, для эффективного взаимодействия грибов арбускулярной микоризы им необходимы свои симбионты. Ученые разработали бактериальные препараты, которые улучшают характеристики растений.

«Отдельно эти бактерии почти не влияют на кориандр, но в симбиозе они прекрасно работают вместе с грибами арбускулярной микоризы. Мы оценили взаимодействие грибов с кориандром в стерильных условиях и в почве. В результате полевых экспериментов в 2023-2024 гг. исследуемая группа растений по урожайности показала на 14% больше результат, чем группа контроля без обработки и компонентному составу эфирного масла показала на 14% больше результат, чем группа контроля без обработки. Также выявлено увеличение масличности семян. Кроме того увеличивается содержание основного компонента эфирного масла линалоола (спирт, относящийся к терпеноидам) на 3,8 %», – рассказал «Газете.Ru» Сулейман Абдурашитов.

Ученые также обратили внимание на то, что некоторые растения используемого в работе сорта кориандра были более отзывчивы на симбиоз с грибами и бактериями. Это может говорить о генетической особенности кориандра, которая в дальнейшем может быть использована для выведения нового сорта, отзывчивого на микоризацию.

Проект поддержан грантом РНФ.

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