Раскрыты тайны эволюции снежных барсов

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Международная команда ученых впервые идентифицировала окаменелости снежных барсов, что позволило проследить их эволюционную историю в эпоху четвертичного периода и предложить возможные пути их миграции с Тибетского плато до Пиренейского полуострова.

Новое открытие

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что снежные барсы предпочитают скалистые и холодные местности, а не только высокогорья. Эти данные могут сыграть важную роль в защите редкого вида, численность которого сейчас составляет всего около 4 000 особей.

Ученые из Пекинского университета и Автономного университета Барселоны изучили образцы, ранее относимые к обычному леопарду, и впервые идентифицировали пять окаменелостей снежного барса из Китая, Франции и Португалии возрастом около 1 миллиона лет.

Эволюция и адаптации

Анализ морфологии и математическое моделирование показали, что снежные барсы развили уникальные черты, приспособленные к суровым условиям. Это крупные зубы, массивный череп, мощные лапы и длинный хвост для поддержания равновесия. Эти особенности позволили хищникам охотиться на крупных животных, таких как горные козы, и выживать в условиях ледниковых периодов.

Расширение ареала

Считается, что около 900 000 лет назад усиливающиеся оледенения Евразии создали больше открытых пространств, что позволило снежным барсам продвинуться на запад, включая территорию Португалии. Одна из ключевых находок — череп, обнаруженный в Порту в 2000-х годах, — подтвердила присутствие снежных барсов в Западной Европе примерно 40 000 лет назад.

Значение для сохранения вида

Открытие бросает вызов традиционным представлениям о снежных барсах как об исключительно высокогорных животных. Исследователи предполагают, что для их выживания важны не высота и снег, а наличие скалистых и открытых территорий.

«В условиях текущих климатических изменений это дает надежду на выживание вида, так как снежные барсы могут адаптироваться к изменяющимся условиям,» — отметил Жоан Мадурель Малапейра из Автономного университета Барселоны.

Будущие исследования

Ученые планируют углубленно изучить нейроанатомию и экологию снежного барса из Португалии. Эти исследования помогут лучше понять эволюцию и адаптации этого уникального хищника и разработать эффективные меры его охраны.

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