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Стало известно, какая музыка повышает концентрацию при СДВГ

CommsBio: быстрая ритмичная музыка без слов помогает сосредоточиться
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Pexels

Американские ученые из Университета Уэслиан совместно со специалистами стартапа Brain.fm выяснили, какая музыка улучшает концентрацию при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследование опубликовано в научном журнале Communication Biology (CommsBio).

Команда провела серию тестов, измеряющих эффективность быстрых модуляций в музыкальном отрывке. Быстрые модуляции приглушают громкие звуки и делают тихие звуки более отчетливыми.

В ходе исследования ученые сняли показания электроэнцефалографии и провели МРТ-сканирование примерно 40 добровольцев, которые слушали композицию, одновременно выполняя задачи на внимание.

Специалисты отметили, что электронные композиции с тяжелыми басами и восходящими синтезаторными гаммами вызывали активность в сетях внимания мозга.

«Мозг колеблется на определенных частотах. Если вы вставляете эти частоты в музыку, это может повлиять на мозговую активность. Мы увидели, что мозг очень четко синхронизировался или работал в такт этим амплитудным модуляциям», — объяснила соавтор исследования Психе Луи.

По словам ученых, подобный эффект действует и на людей без СДВГ. Чтобы сосредоточиться, необходимо подобрать быструю энергичную музыку без текста, который может отвлекать от поставленной задачи.

Ранее исследователи назвали лучшие методы лечения СДВГ у взрослых.

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