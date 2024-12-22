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Названы лучшие методы лечения СДВГ у взрослых

NJP: самый быстрый эффект при лечении СДВГ оказывают три лекарства
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Стокгольмского института установили, что стимуляторы лисдексамфетамин и метилфенидат, а также атомоксетин обеспечивают самый быстрый терапевтический эффект при краткосрочном лечении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nordic Journal of Psychiatry (NJP).

Международная группа ученых, возглавляемая доктором Хольгерссоном, проанализировала данные 113 клинических исследований, в которых участвовали почти 14,9 тысячи пациентов. Результаты показали высокую эффективность как медикаментозного лечения, так и психотерапевтических методов терапии дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Наше исследование показало, что стимуляторы лисдексамфетамин и метилфенидат, а также атомоксетин обеспечивают наиболее быстрый терапевтический эффект при краткосрочном лечении СДВГ», — отметил доктор Хольгерссон.

Также были выявлены положительные результаты от когнитивно-поведенческой терапии и когнитивной реабилитации, однако эффективность этих методов была более выражена в оценке врачей, чем в восприятии самих пациентов.

«Комбинированный подход, включающий медикаментозное лечение и психотерапию, позволяет достичь оптимальных результатов», — подчеркнула профессор Астрид Линдгрен. Тем не менее, она отметила необходимость проведения дальнейших исследований для уточнения этих данных.

Ранее ученые нашли ген, влияющий на гиперактивное поведение.

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