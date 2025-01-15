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Открыта молекула, нормализующая уровень холестерина в организме

Nature: молекула BA-MCY помогает регулировать уровень холестерина в организме
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Depositphotos

Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла и Института Бойса Томпсона обнаружили, что молекула BA-MCY уравновешивает выработку желчных кислот в организме, тем самым нормализуя жировой обмен и уровень холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Желчные кислоты, которые образуются в печени из холестерина, считаются «помощниками», способными расщеплять жиры. Однако новое исследование показало, что они также являются сигнальными молекулами. Эти кислоты регулируют уровень холестерина и жировой обмен, связываясь с рецептором FXR, который контролирует метаболизм холестерина и предотвращает выделение избыточной желчи.

В ходе экспериментов на мышах ученые также выяснили, что вырабатываемый клетками кишечника фермент преобразует желчные кислоты в молекулу BA–MCY, которая подавляет активность FXR. Это стимулирует дополнительную выработку желчи, тем самым ускоряя метаболизм жиров и предотвращая замедление переработки холестерина.

Эксперименты на доклинической модели показали, что увеличение уровня BA–MCY предотвращает накопление жира в печени. Более того, увеличение потребления пищевых волокон способствует выработке этой молекулы, что подчеркивает значимость диеты для поддержания метаболического здоровья.

По словам ученых, целенаправленное усиление активности BA–MCY может стать новым методом борьбы с жировой болезнью печени, повышением уровня холестерина и расстройствами, связанными с ожирением. Следующим шагом исследователей станет изучение механизмов взаимодействия BA–MCY и кишечных микробов кишечника при различных заболеваниях, а также разработка диетических стратегий для оптимизации здоровья.

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