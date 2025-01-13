Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, какие процессы в организме запускает недельное голодание

Nature Metabolism: недельное голодание переводит тело в режим жиросжигания
close
Depositphotos

Ученые из Университета королевы Марии в Лондоне и Норвежской школы спортивных наук установили, что семидневное голодание эффективно «переводит» организм в режим жиросжигания и вызывает изменения в белках, важных для функционирования мозга. Результаты исследования опубликованы в Nature Metabolism.

В исследовании участвовали 12 здоровых добровольцев, которые на протяжении недели пили только воду. Ученые ежедневно анализировали изменения в примерно трех тысячах белков крови до начала, во время и после завершения эксперимента.

Уже через 48-72 часа организм участников перешел с использования глюкозы на расщепление жиров в качестве основного источника энергии. За семь дней участники потеряли в среднем 5,7 килограмма массы тела. После возвращения к полноценному питанию мышечная масса полностью восстановилась за три дня, тогда как уровень жировых отложений остался пониженным.

Особое внимание ученых привлекли изменения в белках, влияющих на работу ключевых органов, включая головной мозг. Они начались после третьего дня голодания и оказались не связаны со снижением веса.

Профессор Майк Питцнер из Берлинского института здоровья напомнил о длительной истории применения голодания для лечения различных заболеваний, таких как эпилепсия и артрит. Однако он подчеркнул необходимость поиска альтернатив для людей, которым голодание противопоказано.

Ранее стало известно, когда голодание может «омолодить» кости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами