Раскрыт механизм «очищения» мозга от токсинов во время глубокого сна

Cell: молекула норадреналин помогает мозгу очищаться от токсинов во время сна

Ученые из Копенгагенского университета установили, что молекула под названием норадреналин играет ключевую роль в процессе «очищения» мозга от токсинов во время глубокого сна, запуская ритмичную пульсацию сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

В ходе наблюдений за спящими мышами ученые установили, что мозг выделяет небольшие порции норадреналина примерно каждые 50 секунд. Этот процесс вызывает ритмичные сокращения кровеносных сосудов, что способствует движению спинномозговой жидкости и эффективному выведению отходов жизнедеятельности мозга.

Ученые также установили, что объем крови в мозге и поток спинномозговой жидкости тесно связаны, что позволяет сосудам функционировать как насосы.

Глубокий сон выступает решающим этапом для работы глимфатической (очистительной) системы. В этот период замедляются сердцебиение и дыхание, снижается температура тела и артериальное давление, а мышцы полностью расслабляются. Именно в этой фазе запускаются процессы регенерации тканей, синтеза гормонов и накопления энергии.

Исследователи предполагают, что процесс очищения мозга в фазе глубокого сна происходит не только у мышей, но и у людей. Наблюдения показали, что человеческий мозг может генерировать волны норадреналина, изменения кровотока и колебания спинномозговой жидкости.

По словам ученых, их открытие может объяснить, как нарушения сна способствуют развитию неврологических заболеваний. Исследователи также предполагают, что неэффективное функционирование глимфатической системы может быть связано с деменцией, вызванной накоплением токсичных белков в мозге.

Ранее было названо количество дней без сна, после которых появляются галлюцинации.