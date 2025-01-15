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Ученые выяснили, как потребление кальция связано с экземой

SciRep: активное потребление кальция может быть провокатором экземы
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Ученые Школы пищевой и биологической инженерии при Университете Цзянсу (Китай) установили, что среди лиц с умеренно высоким уровнем потребления кальция чаще встречается экзема — воспалительное рецидивирующее заболевание кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В исследовании приняли участие 4086 взрослых, средний возраст которых составил 46,7 года. Среди них 46,9% были мужчинами, а 53,1% — женщинами. В число испытуемых вошли здоровые добровольцы и лица с диагностированной экземой — хроническим заболеванием кожи, проявляющимся сухостью, зудом и воспалением. Экзема связана с нарушением барьерной функции кожи, а также факторами окружающей среды, наследственности и специфики работы иммунной системы.

Исследование показало, что связь между потреблением кальция и экземой зависит от возраста, пола и других факторов. У женщин в периоде постменопаузы (в возрасте 45-55 лет) и лиц без сахарного диабета риск заболевания при высоком уровне кальция в рационе повышался. Напротив, у беременных женщин активное потребление кальция снижало риск экземы.

Кальций необходим для поддержания прочности костей и зубов, сокращения мышц и нормального функционирования многих ферментов. Он содержится в молочных продуктах, кунжуте, бобовых, сардинах и лососе. Несмотря на очевидные полезные свойства этого элемента, ученые предполагают, что некоторые лица с экземой могут получить пользу от сокращения его потребления.

Ранее заболевание кожи связали с повышенным риском «затвердения» артерий.

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