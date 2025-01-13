Стало известно, сколько беременных женщин готовы бросить курить за деньги

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте нашли доказательства того, что финансовое поощрение эффективно помогает людям бросить курить. Метод работает и для беременных женщин. Исследование размещено в базе научных данных библиотеки Кокрейн (CL).

Специалисты проанализировали 47 предыдущих работ, охватывающих около 22 тыс. человек из США, Европы, Юго-Восточной Азии и ЮАР.

Отдельно исследователи рассмотрели 13 исследований из США, Великобритании и Франции, в которых приняли участие 3942 беременных женщины.

Из каждых 100 беременных женщин, получавших финансовые поощрения, 13 успешно бросали курить в течение шести месяцев. Для сравнения, в группе без денежных бонусов за тот же срок от сигарет отказывались лишь шесть женщин из 100.

Женщины получали за отказ от табака суммы от $45 до $1185 наличными или ваучерами. Однако ученые выяснили, что размеры вознаграждения напрямую не влияют на готовность перестать курить.

«Многие люди испытывают отвращение к идее предоставления выплат людям, употребляющим вещества, — именно потому, что они употребляют эти вещества. Но всем нам было бы полезно, если бы больше людей смогли бросить курить», — отметил ведущий автор исследования, доцент Джейми Хартманн-Бойс.

По словам ученых, другим выводом исследования стало то, что значительная доля людей не собирается отказывать от курения даже при наличии денежного стимула.

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