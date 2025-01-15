Открыт новый быстродействующий антидепрессант с низкими побочными эффектами

Японские ученые из Токийского университета естественных наук описали принцип действия селективных агонистов дельта-опиоидного рецептора (ДОР). Эти соединения быстро оказывают антидепрессивный и противотревожный эффект без значимых негативных последствий. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Дельта-опиоидный рецептор играет ключевую роль в регуляции настроения. Некоторое время назад были созданы селективные агонисты ДОР, такие как SNC80 и KNT-127. Однако неврологические механизмы в основе их работы до недавнего времени оставались не до конца изученными.

В новом исследовании команда провела тесты на мышах с помощью испытания принудительного плавания, которое вызывает у животных близкое к депрессии состояние беспомощности.

Результаты показали, что инъекция KNT-127 за полчаса до начала эксперимента снизила количество случаев, когда грызуны отказывались от активности и прекращали бороться за жизнь в емкости с водой.

Затем исследователи проанализировали активацию белка в областях мозга, связанных с расстройствами настроения.

Эксперименты показали, что антидепрессивные эффекты в первую очередь были связаны с воздействием на медиальную префронтальную мозговую кору, а снижение тревожности оказалось обусловлено активацией миндалевидного тела мозга.

Ученые рассчитывают, что селективные агонисты ДОР станут новым эффективным методом лечения пациентов, чья депрессия не поддается существующей терапии.

Ранее исследователи нашли эффективный метод борьбы с тревожностью без использования лекарств.