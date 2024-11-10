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Ученые открыли «клубничного» рака-отшельника нового вида

MOQM: в Австралии нашли ранее неизвестного рака-отшельника необычной расцветки

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Queensland Museum

Австралийские ученые из Музея Квинсленда описали новый вид рака-отшельника. Из-за характерной красноватой окраски конечностей животное назвали Strigopagurus fragarchela, или «отшельник с клубничными клешнями». Исследование опубликовано в научном журнале Memoirs of the Queensland Museum – Nature (MOQM).

Strigopagurus fragarchela обитает у берегов штата Квинсленд в восточной части Австралии. Существо встречается на глубинах 120–260 метров и иногда попадает в сети траулеров.

По словам исследователей, открытый вид имеет несколько отличительных черт. Помимо яркой расцветки, эти ракообразные развили особенный метод создания подводного звука (стридуляции), похожий способ стрекота цикад в воздухе.

«Идентификация Strigopagurus fragarchela — это захватывающее дополнение к роду, оплотом которого, по-видимому, считается Австралия. Теперь у нас есть четыре эндемичных вида, два из которых встречаются только в Квинсленде», — отметила соавтор исследования, доктор Марисса Маканамара.

Ранее ученые обнаружили новый вид морских раков уникальной «пандовой» окраски.

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