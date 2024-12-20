В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый вне женского тела

Американская биотехнологическая компания Gameto объявила о первом в мире рождении ребенка, зачатого в яйцеклетке вне женского тела. Это стало возможно за счет созданной в Gameto технологии Fertilo, сообщается на сайте организации.

Малыш появился на свет в клинике Санта-Исабель в столице Перу городе Лиме.

Fertilo использует созданные в лаборатории молодые поддерживающие клетки яичников для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклеток. Такой подход заменяет 80% гормональных инъекций, требуемых при обычной процедуре ЭКО. Таким образом срок всех процедур сокращается до трех дней.

В компании отметили, что успех стал первой демонстрацией сквозного процесса с использованием плюрипотентных стволовых клеток. Этот вид клеток может превращаться в практические любые ткани организма, за исключением внезародышевых органов — плаценты и желчного мешка.

Представители Gamrto утверждают, что созревание яйцеклетки вне организма и сокращение гормональной стимуляции облегчает опыт женщин, использующих технологии вспомогательной репродукции.

Ранее ученые предупредили о рисках суррогатного материнства.