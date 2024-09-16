Ученые: древняя Земля могла быть окружена кольцами, подобно Сатурну

Австралийские ученые из Университета Монаша нашли доказательства существования колец вокруг Земли около 466 млн лет назад. На это указывают характерные метеоритные кратеры на поверхности нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Команда обнаружила 21 след от падения астероидов. Все они располагались в пределах 30 градусов от экватора и возникли в результате события, известного как ордовикский ударный всплеск.

Такая кучность метеоритных ударов представляет собой статистическую аномалию. Вероятность, что все космические камни упали бы в пределах указанной зоны при обычных обстоятельствах сравнима с выпадением решки при бросках трехсторонней монеты (если бы такая существовала) 21 раз подряд.

Исследовательская группа полагает, что такая локализация образовалась после того, как крупный астероид приблизился к Земле и распался на части, разрушенный приливными силами планеты. Облако обломков образовало кольцо, подобное кольцам Сатурна и других газовых гигантов.

«На протяжении миллионов лет материал из этого кольца постепенно падал на Землю, оставляя метеоритные кратеры, зафиксированный в геологической летописи. Мы также видим, что слои в осадочных породах этого периода содержат необычайное количество метеоритных обломков», — отметили специалисты.

Ученые предполагают, что кольцо могло отбрасывать тень на Землю, блокируя солнечный свет и способствуя значительному глобальному похолоданию.

Этот период, пришедшийся на конец ордовика, признан одним из самых холодных за последние 500 миллионов лет истории Земли.

Последствия открытия выходят за рамки геологии, побуждая ученых пересмотреть более широкое влияние небесных событий на эволюционную историю Земли. Это также поднимает новые вопросы о потенциале других древних кольцевых систем, которые могли повлиять на развитие земной жизни.

Ранее ученые выяснили, что у Марса в прошлом могла быть большая луна, повлиявшая на форму и ландшафт планеты.