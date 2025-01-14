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Ученые выяснили, какое качество делает людей более влиятельными

JPSP: люди с высоким уровнем самоконтроля воспринимаются как более влиятельные
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Depositphotos

Международная группа ученых под руководством доктора Шуан Ву выяснила, что люди с высоким уровнем самоконтроля воспринимаются как более влиятельные и обладают большими шансами занять лидирующие позиции по сравнению с теми, чей самоконтроль низок. Работа опубликована в журнале Journal of Personality & Social Psychology (JPSP).

Ученые уже давно изучают, как самоконтроль влияет на восприятие власти. Хотя низкий самоконтроль может свидетельствовать о непринужденности, высокий самоконтроль ассоциируется с целеустремленностью и умением эффективно распоряжаться ресурсами. Однако до сих пор было неясно, какой из этих двух признаков воспринимается как более убедительный показатель власти.

Новое исследование ученых включало семь экспериментов с участием 1953 человек. Участники оценивали гипотетические сценарии, вспоминали реальные жизненные ситуации и участвовали в контролируемых экспериментах.

В первом исследовании участники оценивали двух членов группы с разным уровнем самоконтроля. Те, кто демонстрировал высокий самоконтроль, получали больше голосов на лидерство и воспринимались как более влиятельные. Во втором исследовании участники вспоминали коллег с высоким или низким самоконтролем. Те, кто проявлял высокий самоконтроль, воспринимались как более компетентные, влиятельные и подходящие для лидерства.

Эксперименты показали, что самоконтроль влияет на восприятие власти независимо от скорости принятия решений. Люди ценили согласованность действий с долгосрочными целями больше, чем сам процесс их выполнения. Высокий самоконтроль особенно ценился, когда действия были нацелены на достижение амбициозных целей.

Ученые подчеркивают, что их выводы основаны на экспериментальных данных и могут иметь ограничения в применении к реальным ситуациям, где межличностные отношения и предыдущий опыт также играют большую роль.

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