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Стало известно, как методы спаривания влияют на эволюцию и выживание птиц

Evolution: брачные стратегии птиц влияют на их эволюцию и выживание
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Stock for you/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Райса, изучив эволюцию брачных стратегий у птиц, выяснили, как они влияют на выживание и видообразование. Оказалось, что некоторые способы спаривания, такие как токование, остаются неизменными на протяжении миллионов лет, в то время как другие, например, полигамия, основанная на защите ресурсов, оказываются менее устойчивыми. Работа опубликована в журнале Evolution.

Команда ученых провела один из самых масштабных анализов, изучив данные о более чем 60% видов птиц — около 6620 видов. Исследователи использовали данные из различных источников, чтобы классифицировать птиц по трем основным брачным системам: моногамия, полигамия с защитой ресурсов и токование. Для изучения эволюции этих систем использовались современные статистические методы, что позволило учесть пробелы в данных. Компьютерное моделирование показало, как брачные системы связаны с темпами видообразования и вымирания.

Токование, при котором самцы устраивают зрелищные представления, чтобы привлечь самок, оказалось устойчивой стратегией, напрямую развившейся из моногамии, и редко трансформировалось в другие формы. С другой стороны, полигамия, когда один из полов защищает территорию в поисках партнеров, часто возвращается к моногамии и ассоциируется с более высокими рисками вымирания из-за трудностей в уходе за птенцами. Моногамия при этом была признана наиболее стабильной системой, способствующей сохранению видов благодаря прочным социальным и сексуальным связям и эффективному распределению родительских обязанностей.

«Это исследование объединяет экологический и эволюционный подходы, показывая, как брачные стратегии и окружающая среда влияют на видообразование и выживание на протяжении миллионов лет», — отметил Маркондес.

Работа также оказала значительное влияние на студентов. Николетт Дувас, старшекурсница, изучающая гуманитарные науки, призналась, что результаты исследования изменили ее представления об эволюции. «Меня поразило, что токование эволюционировало из моногамии, а не из полигамии, как я предполагала. Этот проект расширил мое понимание сложных эволюционных процессов», — поделилась она.

Ранее ученые раскрыли тайны редкого животного, встречающегося только в пустынях.

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