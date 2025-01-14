В России придумали способ дробления камней в почках за 20 минут

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» создан прототип одноразового уретроскопа TIRKE для малоинвазивного хирургического лечения мочекаменной болезни, в частности лазерного дробления камней в почках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИФИ.

От аналогичных приборов разработку НИЯУ МИФИ отличает то, что она обладает не только функцией ирригации, то есть подачи жидкости в организм пациента, но и аспирации, то есть удаления жидкости из оперируемой почки, причем жидкость может откачиваться вместе с фрагментами раздробленных камней.

«Важное достоинство прибора заключается в том, что TIRKE способен во время операции одновременно и подавать, и откачивать воду. Добавление подобной функции в уретроскоп дает сразу несколько преимуществ: оно улучшает врачу обзор операционной зоны, сокращает время операции в три раза с 45-60 минут до 20 минут, а также уменьшается травматичность и время восстановления пациента после операции, в частности, потому что прибор удаляет осколки камней, которые могли бы поцарапать мочеточник», – рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, инженер-исследователь Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Алексей Лобанов.

В настоящее время разработчики прибора получили финансирование Технологического акселератора МИФИ. В планах ученых интегрировать в устройство датчик давления, что позволит врачу контролировать давление жидкости в почках пациента во время операции, а также создать беспроводную версию устройства. По словам Алексея Лобанова, до конца 2025 года прибор должен будет выйти на испытания в Клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова в Санкт-Петербурге.

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