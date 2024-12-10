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Назван эффективный способ защиты от инсульта

Stroke: отсрочка развития гипертонии снижает риск инсульта

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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета штата Алабама установили, что повышать риск инсульта может не факт наличия гипертонии, а длительное воздействие этого состояния на организм. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 27 310 взрослых жителей США. Средний возраст участников составлял 65 лет. После получения данных о состоянии их здоровья, кровяном давлении и образе жизни ученые начали наблюдение за добровольцами, которое в среднем длилось 12,4 года.

Исследование показало, что чем дольше человек страдает от гипертонии, тем больше классов препаратов от повышенного давления ему приходится принимать. Люди, жившие с гипертонией 21 год и более, в среднем принимали 2,28 класса препаратов, тогда как у тех, кто страдал гипертонией пять лет или меньше, этот показатель составлял 1,68 класса.

Риск инсульта также возрастал по мере увеличения продолжительности заболевания. У участников, страдавших гипертонией менее пяти лет, вероятность нарушения мозгового кровообращения была на 31% выше, чем у людей с нормальным давлением. У тех, кто страдал гипертонией от шести до 20 лет, вероятность этого опасного события возрастала на 50%. Двадцатилетнее (и дольше) воздействие повышенного давления увеличивало риск инсульта на 67%.

Исследователи отметили, что большая часть усилий систем здравоохранения и отдельных лиц направлена на предотвращение инсульта путем нормализации кровяного давления. Однако именно продолжительность воздействия гипертонии наносит вред.

Ранее был назван напиток, помогающий побороть гипертонию.

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