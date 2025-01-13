На Земле может исчезнуть более 40% языков, выяснили ученые

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) установили, что мир столкнулся с масштабной угрозой исчезновения языков. Каждые две недели исчезает один язык, что значительно сокращает культурное разнообразие. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

По данным исследования, из семи тысяч существующих сегодня языков более 40% находятся под угрозой исчезновения, и, по прогнозам, к концу XXI века их количество может уменьшиться в пять раз.

Ситуация в России вызывает особую обеспокоенность. По данным Института языкознания РАН, из 152 языков, используемых в стране, 138 находятся на грани исчезновения. Также отмечается, что за последние 60 лет более 30% утраченных языков по всему миру перестали существовать, а общая тенденция показывает дальнейшее усиление этой проблемы.

Исчезновение языков происходит как мгновенно — например, из-за природных катастроф, — так и постепенно, вследствие социально-экономических изменений. Одни языки становятся более престижными и востребованными, вытесняя другие, что приводит к утрате меньшинствами своих родных языков. Эта тенденция наносит серьезный ущерб культурному наследию, поскольку языки являются носителями традиций, исторической памяти и уникального мировосприятия.

Также подвержены угрозе языки Северной и Центральной Америки, Западной Африки и северной Австралии. Ученые предупреждают, что даже активно используемые сегодня языки могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Их утрата станет не только лингвистической потерей, но и утратой знаний и культурного богатства, накопленного поколениями.

Ранее древние геномы раскрыли тайны происхождения индоевропейских языков.