Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создана модель ИИ, точно прогнозирующая результаты лечения рака

Nature: модель ИИ прогнозирует вероятность выживания при раке с точностью 75%
close
Freepik

Ученые из Стэнфордской медицинской школы разработали модель искусственного интеллекта MUSK, которая превзошла традиционные методы в прогнозировании клинических исходов и подборе терапии для пациентов с различными видами рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследование, проведенное на основе данных проекта «Атлас генома рака», охватило 16 видов злокачественных опухолей. Для обучения модели команд использовала 50 миллионов медицинских изображений стандартных патологоанатомических препаратов и более чем миллиард текстов, связанных с патогенезом и развитием рака.

Для пациентов с меланомой MUSK с точностью до 83% предсказывала вероятность рецидива в течение пяти лет, что на 12% выше, чем результаты других ИИ-моделей.

Модель также прогнозировала выживаемость пациентов с точностью до 75%. Такая точность значительно выше, чем показатель, который демонстрируют стандартные клинические подходы (64%). MUSK также определила, какие пациенты с раком легких или желудочно-пищеводного тракта получат наибольшую пользу от иммунотерапии, с точностью в 77%, в то время как традиционные методы прогнозирования выполнили эту задачу с точностью 61%.

По словам ученых, особенность MUSK заключается в ее способности обучаться на больших объемах данных без строгих требований к их предварительной разметке. Это делает модель более универсальной и позволяет врачам адаптировать ее для решения конкретных клинических задач с минимальными дополнительными усилиями.

Ранее липкие мидии вдохновили ученых на создание новой терапии рака легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами