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Ученые зафиксировали мощнейший выброс мышьяка из-за лесных пожаров в Канаде

ERS: лесные пожары в Канаде привели к выбросу 183 тонн мышьяка летом 2023 года

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Ilya Naymushin/Reuters

Канадские ученые из университетов Ватерлоо и Ниписсинга выяснили, что летом 2023 года в стране произошел сильнейший выброс мышьяка в окружающую среду из-за лесных пожаров. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERS).

По словам специалистов, четыре природных пожара в районе города Йеллоунайф на севере страны привели к попаданию в атмосферу до половины мышьяка, который лесные пожары выбрасывают за год во всем мире — от 69 до 183 тонн ядовитого вещества.

Количество мышьяка, выбрасываемого лесными пожарами, зависит от множества факторов, таких как температура огня, глубина возгорания и тип почвы, а также от комбинации этих переменных.

Мышьяк — мощный токсин и канцероген, повышающий риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака.

Исследователи обнаружили, что выбросы мышьяка из водно-болотных угодий вызывают наибольшее беспокойство из-за их тенденции накапливать загрязняющие вещества по сравнению с лесами.

Беспрецедентные выбросы отравляющего соединения близ Йеллоунайфа были обусловлены загрязнением местной среды отходами местной горнодобывающей промышленности, уточнили специалисты.

Ранее ученые нашли связь между лесными пожарами и уровнем озона в атмосфере.

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