Каждое четвертое пресноводное животное в мире может вымереть, считают ученые

Группа ученых из разных стран мира под эгидой Международного союза охраны природы (МСОП) завершила первую комплексную оценку риска вымирания пресноводных видов. Специалисты оценили состояние 23 тыс. разновидностей организмов, населяющих реки, озера и другие несоленые водоемы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Авторы пришли к выводу, что около четверти (24%) пресноводных видов могут исчезнуть в обозримом будущем. То есть они были официально оценены как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения или стоящие на грани полного вымирания.

По словам специалистов, главными угрозами для пресноводных организмов остаются загрязнение воды, плотины, забор воды, изменение землепользования, чрезмерная эксплуатация водных ресурсов, болезни и вторжение чужеродных видов.

Ученые подчеркнули, что пресные воды поддерживают более 10% всех известных видов на Земле, включая около трети позвоночных и половину рыб. При этом они покрывают менее 1% поверхности планеты.

Исследователи призвали совершенствовать политику по защите и сохранению пресноводных животных.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения 30% растений в Европе.