Треть видов растений в Европе оказалась под угрозой, выяснили ученые

Международная группа ученых из Португалии, Дании и Великобритании обнаружила, что примерно треть видов растений в Европе находится под угрозой упадка из-за снижения количества распространителей семян: животных, птиц, рептилий и насекомых. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Многие растения полагаются на животных, которые переносят их семена в отдаленные места, чтобы снизить конкуренцию и расширить свой ареал.

Выводы специалистов основаны на анализе общеевропейской сети распространения семян 592 разновидностей растений. Затем данные сравнили с масштабом популяций основных распространителей, включающих 398 видов фауны.

Команда выяснила, что примерно треть распространителей семян относится к категории находящихся под угрозой исчезновения или уже сокращающихся.

Ученые заключили, что из-за этой тенденции около трети растений в Европе также начнет сокращаться и исчезать. Исследователи отметили, что следующим шагом станет изучение изменений в европейских экосистемах.

Ранее исследователи предупредили о риске вымирания миллионов неизвестных науке видов насекомых.