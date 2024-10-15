Врач рассказал, помогает ли секс от головной боли

Секс обладает способностью снимать головную боль, но так бывает далеко не всегда. Например, он не поможет при борьбе с головной болью из-за похмелья, с мигренями и головными болями напряжения на фоне стресса и высоких психоэмоциональных нагрузок. Об этом «Газете.Ru» рассказал сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Антон Волков.

Во время оргазма в организме активизируется выработка гормона пролактина, который играет особую роль в репродуктивной системе человека. Функционал пролактина не ограничивается чисто репродуктивными функциями.

«Гормон помогает в укреплении иммунитета, а еще — управляет половым влечением. Например, после полового акта пролактин тормозит работу нейромедиатора дофамина, который отвечает за чувство удовольствия и мотивации. За счет этого желание и возбуждение постепенно сменяются ощущением полной сексуальной разрядки. Однако в случае с головной болью на первый план выходит еще один, не столь очевидный эффект пролактина — обезболивающий. Повышение уровня гормона влияет на порог болевой чувствительности и делает неприятные ощущения менее выраженными», — объяснил врач.

Однако влияние секса на головную боль сильно зависит от ее природы. Есть ситуации, когда интимная близость не только не дает обезболивающего эффекта, но и усиливает неприятные ощущения.

«Например, такое часто происходит у пациентов с мигренями и головными болями напряжения на фоне стресса и высоких психоэмоциональных нагрузок. Если человек с подобным диагнозом изначально страдает от дискомфорта, то секс принесет ему лишь кратковременное незначительное облегчение. Боль при этом обязательно вернется и даже может усилиться. В таких случаях использовать секс в качестве «анестетика» точно не стоит. Лучше обратиться к неврологу и разобраться в причинах проблемы: выполнить УЗИ сосудов шеи, электроэнцефалографию (ЭЭГ) головного мозга или другие обследования по назначению врача», — отметил доктор.

Кроме того, он также не советует «лечить» интимной близостью головную боль, которая возникает на фоне похмелья.

«Все-таки секс — это физическая активность, которая организму в состоянии интоксикации не всегда на пользу. Похмелье само по себе является серьезным испытанием для сердца, сосудов и внутренних органов. Секс же только усилит нагрузку на организм», — отметил врач.

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