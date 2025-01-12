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Названа диета, способная защитить от пищевых отравлений

Nature: диета с высоким содержанием клетчатки защищает от отравлений
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Ученые из Кембриджского университета установили, что употребление клетчатки помогает поддерживать полезные кишечные бактерии, которые уничтожают патогены, попадающие в организм с зараженной пищей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Ученые пришли к такому выводу после изучения микробиома — экосистемы микроскопических организмов в человеческой пищеварительной системе — 12 тысяч добровольцев из 45 стран. Исследователи обнаружили, что бактерии Faecalibacterium играют ключевую роль в уничтожении патогенов из группы Enterobacteriaceae, включая шигеллы и кишечную палочку — основные возбудители отравлений.

Faecalibacterium питаются клетчаткой — полезными растительными волокнами и преобразуют ее в короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают защищать организм от заражения вредоносными бактериями.

Пищевое отравление чаще всего вызывается употреблением загрязненных фруктов, овощей или недожаренного мяса. Хотя в большинстве случаев оно протекает в легкой форме, некоторые представители семейства энтеробактерий могут провоцировать серьезные заболевания, такие как пневмония и менингит. Кроме того, многие из этих патогенов приобретают устойчивость к антибиотикам, что делает их особенно опасными.

Исследователи также напомнили, что клетчатка содержится во фруктах, овощах, бобовых, орехах и крупах. Она не только укрепляет защиту кишечника от патогенов, но и помогает наладить работу пищеварительной системы.

Ранее был найден новый способ борьбы с пищевыми отравлениями.

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