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Найден новый способ борьбы с пищевыми отравлениями

Anaerobe: аминокислота серин блокирует формирование спор бактерий при отравлении

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Ученые из Университета Осака Метрополитен установили, что аминокислота под названием серин может подавлять формирование спор бактерий Clostridium perfringens в организме. Этот патоген часто выступает причиной пищевых отравлений. Результаты исследования опубликованы в журнале Anaerobe.

По словам ученых, бактерия Clostridium perfringens широко распространена в почве и кишечном тракте животных. Clostridium perfringens размножается в среде с низким содержанием кислорода, например, в хранимой в кастрюле пище. После попадания в организм токсины, которые выделяются при образовании спор, могут вызвать диарею и сильные боли в животе. Однако до сих пор механизм образования спор был недостаточно изучен.

Команда доцента Майо Ясуги из Высшей школы ветеринарных наук Университета Осака Метрополитен изучила, как аминокислоты участвуют в образовании спор Clostridium perfringens. Ученые создали 21 культуральную среду, где 20 из них были лишены одной из аминокислот, составляющих белки человеческого организма. Это позволило выявить, что аминокислота серин подавляет ремоделирование клеточной стенки бактерии, необходимое для превращения в спору.

По словам профессора Ясуги, в исследовании был зарегистрирован первый случай подавления спорообразующих анаэробных бактерий одной аминокислотой.

В будущем ученые надеются лучше изучить ингибирующую способность серина, патогенные механизмы пищевого отравления Clostridium perfringens и стратегии выживания патогенных микроорганизмов в организме человека. Они надеются, что новые знания откроют новые пути для разработки эффективных методов борьбы с отравлениями.

Ранее ученая рассказала, какие растительные продукты чаще всего вызывают отравление.

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